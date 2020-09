Niña de 12 años fue reportada como desaparecida en Medellín

Osmairy Paola García Mosquera, una niña de doce años de edad, fue reportada como desaparecida por su familia en Medellín. La menor fue vista por última vez ayer en el barrio Manantiales en Santo Domingo Savio, Nororiente de la ciudad. Vestía un camibuso amarillo, un short con unos leggins negros y zapatos blancos.

Su mamá, Yaneth García, dijo que la niña salió de la casa con una amiga y al parecer se dirigían hacia el centro de la ciudad. Contó que no tenía ninguna dificultad ni sostuvo alguna discusión con su hija. Sin embargo, dijo que no la había dejado salir para evitar peligros en la calle y para que se concentrara en sus actividades escolares.

"Ayer se la llevó una amiguita para el Centro y esta es la hora que no ha llegado. Eso fue lo que me dijeron, que la vieron en Prado ayer, no hemos tenido ningún problema. Pero yo le prohibo mucho a ella que salga a la calle y que esté con las amigas, ese es el problema. Pero es simplemente para que se concentre en el estudio".

La angustia de su familia aumenta, toda vez que no tienen a dónde comunicarse con ella. Doña Yaneth dijo que según algunos vecinos, le contaron que la habían visto en Prado. Por ahora, en redes sociales circulan fotografías de Osmairy para ayudar a encontrar a la niña en el menor tiempo posible.

Investigan desapariciones

Un día después de que se confirmara el regreso de Ana Lucía Fernández Villa a su casa en Medellín, Rubén Fernández y Martha Villa, padres de la menor de 17 años de edad, manifestaron que "los motivos de la desaparición son objeto de una investigación judicial en la que aún no se tiene certeza si se trata de un hecho relacionado con los cargos que han desempeñado". La madre de Ana Lucía es la actual directora de la Comisión de la Verdad en Antioquia.

En en un comunicado de cinco puntos que compartió la familia de la joven, no se entregan detalles de la desaparición. Sin embargo, sus padres señalan que está recibiendo cuidados médicos. Finalmente lamentan que muchas mujeres y niñas estén en riesgo de pasar por situaciones dolorosas como las que vivió su hija.