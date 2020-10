Niña de trece años completó 22 días desaparecida en Entrerríos, Antioquia

En extrañas circunstancias desapareció Anyi Carolina Tobón Monsalve de 13 años de edad, en Entrerríos, norte de Antioquia hace 22 días.

Su familia no ha parado de buscarla y de pedir ayuda para encontrarla, pero hasta ahora no hay pistas sobre su paradero.

María Tamayo Arango, abuela de la menor, contó que la niña salió de la casa con ropa que ya ni usaba a una actividad de un programa que se llama “Semillero Corporativo” y que desde el pasado 29 de septiembre no ha regresado.

Lea también: Sospechosos de tener coronavirus continuarían trabajando en Antioquia

Dijo que no vive con sus padres, razón por la que la menor “estaba muy grosera y le decía que no la podía regañar porque no era su madre”.

Desde entonces, doña María ha salido a las calles a pegar fotografías y afiches con información de Anyi Carolina. El pasado fin de semana hicieron un plantón en el parque principal del municipio, pero hasta ahora no se sabe nada sobre su paradero.

"No sabemos nada sobre ella, nadie nos dice nada, ella salió para el semillero de acá del municipio. Ella no vive con sus padres, yo la cuido y estaba muy grosera. Nos dimos cuenta que salió con ropa que ya ni usaba. Necesitamos ayuda para encontrarla".

En el momento de su desaparición, Anyi Carolina llevaba puesto un buso y pantalón negro con unos tenis blancos. Según algunos testigos, la última vez que la vieron fue en la carretera y al parecer se subió a una mototaxi.

Le puede interesar: Demandan a Google por monopolio ilegal en búsquedas y publicidad en línea

Entre tanto, su familia pidió ayuda para encontrar a la niña sana y salva, pues han pasado muchos días sin saber nada sobre ella. Temen que le haya pasado algo grave, ya que según su familia, la niña no tenía problemas con nadie y por la pandemia del coronavirus había parado sus estudios.