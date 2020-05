"No puedo dejar que maten a la gente": alcalde de Frontino, sobre racha violenta

En Frontino, Antioquia, en menos de cuatro días, tres hombres fueron retenidos, amordazados y luego fueron encontrados muertos horas después.

La primera víctima era sobrino de un desmovilizado de las Farc, cuyo cuerpo fue arrojado en una carretera del vecino municipio de Dabeiba; la segunda víctima era un trabajador de una finca del corregimiento Nutibara, y la tercera fue identificada como Jhon Gutiérrez.

El alcalde de Frontino, Jorge Hugo Elejalde, le envi√≥ una carta al secretario de Gobierno departamental, Luis Fernando Su√°rez, advirtiendo de la dif√≠cil situaci√≥n de orden p√ļblico.

Dijo que en el municipio, de 24 mil habitantes, hay actualmente ocho policías por la cuarentena obligatoria.

Más información: Campesino asesinado en Anorí es velado en medio del silencio del Ejército

Sostuvo que "es un problema que ya desbordó la capacidad de un alcalde y de un municipio, es un problema muy grave que se presenta hace mucho tiempo. Acá tienen que venir la inteligencia y los organismos del Estado a estar pendientes. Usted se imagina cómo está este pueblo lleno de miedo", afirmó.

"Qué puede hacer un pobre alcalde con ocho policías, pero tampoco puedo dejar matar a la gente, así el próximo muerto sea yo. Era porque me tocaba, pero no voy  dejar que a la gente me la sigan matando", dijo el mandatario.

ūüé§#RCNRadioEnCasaContigo I Preocupaci√≥n en Frontino, Antioquia, por la retenci√≥n y el asesinato de tres personas en menos de cuatro d√≠as. ūüď©El alcalde del municipio, Jorge Hugo Elejalde, le envi√≥ una carta a la Gobernaci√≥n de Antioquia. Lea el documento:ūüĎá pic.twitter.com/fT6SFz2KH7 ‚ÄĒ RCN Radio Medell√≠n (@RCN990Medellin) May 23, 2020

Lea además: Por erradicación 18 veredas de Campamento, Antioquia irían a paro

El alcalde de la poblaci√≥n¬†asegur√≥ que, aunque los cr√≠menes ocurrieron en lugares diferentes, s√≠ fueron bajo el mismo modus operandi y estar√≠an relacionados con un ‚Äúproblema muy grave de rutas de narcotr√°fico, conflictos entre grupos al margen de la ley, microtr√°fico a gran escala, minas antipersonal y muertes de manera selectiva, que tiene sumido a este municipio en un temor muy grande‚ÄĚ.