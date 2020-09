"No tengo injerencia en los procesos de selección": Gerente de EPM

El gerente General de EPM, Álvaro Guillermo Rendón López, respondió que es competencia de la Vicepresidencia de Recursos Humanos la contratación de los colaboradores, en alusión de los cuestionamientos del sindicato por los 49 nombramientos en procesos de selección con una sola persona inscrita cumpliendo todos los requisitos.

Uno de esos cargos fue Profesional de Relaciones Externas y Gobierno, con sede en Bogotá, el cual fue asumido por Ángela Garzón, hija de Angelino Garzón.

Contexto: Sindicato de EPM cuestionó nombramientos en procesos con un solo inscrito

Rendón López dijo que es respetuoso del protocolo que tiene la empresa hace muchos años en la vinculación de sus trabajadores. Afirmó que si la hija del exvicepresidente de la República ganó la convocatoria, es porque cumplió todos los requisitos y pasó los filtros por sus méritos, como en los demás casos.

"Si el proceso llegó a su final, tenga la seguridad de que se cumplieron rigurosamente los procedimientos internos. No tengo ninguna observación sobre el particular. El gerente General no incide ni tiene el tiempo para ocuparse de esos detalles en una población tan alta que tiene la organización", indicó.

Entre estos resalta el proceso 21849 tras el cual se dio el nombramiento como Profesional C Relaciones Externas y Gobierno, con sede en Bogotá, de la hija de un político tradicional, el ex vicepresidente de la República, Angelino Garzón. Ver: https://t.co/Azo8YjpJRP — Sinpro Sindicato (@SinproColombia) September 25, 2020

Según Álvaro Guillermo Rendón, mientras esté en la Gerencia de EPM no hará “politiquería” en la empresa. "Jamás va a pasar. Yo tengo una defensa de lo público muy alta, fui auditor General de la República, tengo el honor de ser elegido por las Cortes para depurar los órganos de control. No podría, de manera alguna, asumir algo que va en contra de mi esencia y mis principios".

Ángela Garzón le dijo a este medio que desconoce cuántas personas se postularon al cargo, pero afirmó que su hoja de vida cumplió con los requisitos, entre ellos, tener un pregrado en Ciencias Sociales o Humanas, un posgrado en Relaciones Internacionales y cinco años de experiencia.

Lea también: ¿Busca trabajo? Abrieron 16.000 vacantes en Bogotá solo por este miércoles

El proceso de selección duró dos meses, en los cuales superó los diferentes filtros por mérito y no tiene relación con los cargos ocupados por su familia.

¿Qué dice el sindicato?

La presidente del Sindicato de EPM, Olga Lucía Arango, cuestionó que los procesos de selección de la empresa, que a veces pueden tener hasta mil inscritos, solo un aspirante cumpla con los requisitos exigidos.

"Es lo que nosotros llamamos procesos de selección a dedo (...). Un cargo como el de ella (Ángela Garzón) que es Externo, más de mil personas se pueden postular. Tenía que ser que el proceso dijera que se tenía que llamar Ángela y de apellido Garzón. Así se dieron 49 nombramientos con un solo participante, eso nos llama mucho la atención", señaló.