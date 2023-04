"No vamos a poner 1.000 policías para un partido, cuesta más que prestar el estadio": Daniel Quintero

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, arremetió frente a la negativa por parte de las directivas de Atlético Nacional de presentarse a la primera mesa de diálogo para que vuelva el fútbol a la capital antioqueña.

Quintero afirmó que no se dejará doblegar y añadió que volverá a coordinar una mesa, con el fin de que se pague la seguridad de los partidos por parte del equipo.

Según el funcionario, se van a sentar con las partes involucradas para dialogar sobre las medidas para proteger el estadio Atanasio Girardot, luego de los disturbios presentados el pasado fin de semana. Sin embargo, el Alcalde hizo un llamado a que se bajen los ánimos beligerantes frente a esta situación.

"Venimos a que vuelva el fútbol a Medellín, venimos a poner de acuerdo a las barras y a los directivos, me pongo en esa tarea, en esa misión, me pongo la camisa para que vuelva el fútbol, ahora para eso vamos a necesitar la corresponsabilidad del compromiso tanto de las directivas como de las barras", sostuvo.

Lea también: Daniel Quintero la cambia en el caso Nacional: "Venimos con la misión de que vuelva el fútbol a Medellín"

Asimismo, explicó que le sale más barato a la ciudad no tener un juego de Atlético Nacional en el estadio, ya que la administración solo recibe 12 millones de pesos por prestar el lugar, pero tiene que pagar 400 millones para la seguridad que requieren este tipo de partidos, por lo que no es rentable.

"Llevamos años trabajando con los equipos con las directivas y con las barras, nunca nos había pasado que las directivas de un equipo de fútbol como el Atlético Nacional se retiraran de la mesa de seguridad, eso lo que hace es encender el problema y eso es lo primero que le pedimos a las directivas y a la barra, bajarle a la beligerancia", mencionó.

Le puede interesar: Hasta que Nacional no llegue a un acuerdo con 'Los Del Sur' no podrá jugar en el Atanasio Girardot: alcaldía

El alcalde Quintero mencionó que la Alcaldía le ofreció $2.000 millones de patrocinio a Nacional y a las barras, los cuales no fueron aceptados, caso contrario al DIM, recalcando que no entiende de forma clara por qué no fue aceptado este patrocinio por parte del equipo. Quintero finalmente reveló que ya se han capturado a ocho personas tras los disturbios.