Noche de velitas en Antioquia: Alerta por posibles quemados y contagiados

En un 95% se mantiene la ocupación del pabellón de quemados del Hospital San Vicente Fundación de Medellín, el más importante de Antioquia.

La noche de las velitas es una de las fechas con más quemados con pólvora, lo que genera preocupación de las autoridades.

Seis menores de edad y cuatro adultos se han quemado este mes, lo que ubica al departamento en el primer lugar en el país.

Lea además: Medellín tiene un PMU para monitorear comportamiento el día de las velitas

Elizabeth Lebrum, quien sufrió quemados en cara, cuello y oído tras ser impactada por un volador en Envigado, pidió a los ciudadanos extremar las medidas para evitar que estos hechos se repitan en las festividades.

"Once meses después, sigo en tratamiento. Me tengo que aplicar bloqueador solar, crema hidratante cada dos horas y utilizar mallas por dos años para las cicatrices. Esto puede afectar a cualquier persona que vaya por la calle, como me pasó a mí", señaló.

La subsecretaria de Salud Pública de Medellín, Natalia López, recomendó evitar grandes reuniones familiares y tener mucha precaución con el uso de gel, alcohol y tapabocas que pueden generar accidentes con las velas.

“Evitar reuniones familiares con grandes aglomeraciones y tratar de hacerlo solo con las personas más allegadas para evitar la exposición y contagio del covid-19 que todavía está presente en la ciudad. También hacemos un llamado para que sean los adultos, que no estén bajo efectos del licor o sustancias psicoactivas en uso de sus facultades, quienes sean los responsables de cuidar las velitas y de preparar los alimentos”, señaló.

Más información: Recomendaciones para disminuir el riesgo de contraer Covid-19 en diciembre

Si hay un mal comportamiento este 7 y 8 de diciembre, con la violación de los protocolos y se incrementan los contagios en Medellín, se decretaría toque de queda nocturno el 24, para Navidad, y el 31, para Año Nuevo.