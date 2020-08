Nombre de 'La Nueva Habana' para corregimiento de Dabeiba genera polémica

Con un proyecto de acuerdo, presentado ante el concejo local, el alcalde de Dabeiba, Leyton Urrego Durango, pretende crear un nuevo corregimiento llamado 'La Nueva Habana', nombre que ha generado polémica en redes sociales.

Por ahora, la particular propuesta consiste en convertir el centro poblado de Llano Grande Chimiadó, donde cerca de 140 excombatientes de las Farc y sus familias se asentaron en un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), tras la firma del acuerdo de paz.

El alcalde Urrego Durango explicó que con la creación del nuevo corregimiento buscan garantizar una mayor presencia institucional y de la Fuerza Pública.

Estaría conformado por ocho veredas y, de hecho, la misma comunidad quiso escoger un nombre diferente a Llano Grande, debido a que otros sectores de la zona se llaman así.

El mandatario aclaró que 'La Nueva Habana' nada tiene que ver con el régimen cubano, como lo han expresado algunos simpatizantes del Centro Democrático en redes sociales.

Dijo que en el municipio se usan nombres de ciudades extranjeras, y no precisamente porque exista algún tipo de relación con ellas, por lo que aseguró que ese nombre no tiene ningún problema o significado particular.

Por ahora, el alcalde está a la espera de la aprobación del proyecto de acuerdo por parte de los concejales del municipio, para lograr o no la creación del nuevo corregimiento, que estaría conformado por las veredas: Llano Grande, La Mesa, La Montañita, Los Naranjos, La Estrella, Antado, El Retiro y Barracón Antado.

Prohibición

A principios de agosto, la Sala de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, prohibió durante seis meses las inhumaciones en tierra, por cualquier causa, en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba. Se trata de una medida cautelar para proteger los cuerpos no identificados allí sepultados.

Durante ese periodo, que podría extenderse, las autoridades locales deben garantizar que en el camposanto solo se realicen exequias en bóvedas o en cementerios alternos.

Asimismo, la JEP ordena a la Gobernación de Antioquia “cumplir con los deberes constitucionales y legales que le asisten con el municipio para afrontar de manera real y concreta la emergencia causada por la pandemia”, en particular, las necesidades que tienen para el manejo de los cuerpos de las personas que fallezcan.