Nueva denuncia en Medellín: aportantes a campaña de Quintero tienen contratos con Alcaldía

El concejal de Medellín Alfredo Ramos denunció que de los 26 aportantes que aparecen en la contabilidad de la campaña de Daniel Quintero Calle, trece tienen contratos con la Alcaldía o sus entidades. Entre ellos, hay seis que tienen altos cargos como secretarios, directores o gerentes y también habría cuatro familiares con diferentes contratos.

Según una tabla publicada por el concejal, la persona que menos aportó a la campaña dio 2 millones de pesos y ahora tiene un contrato por 75 millones. Alfredo Ramos afirmó que algunos aportantes tienen más de un contrato millonario y hay otros que no revelaron el monto.

De un total 26 aportantes que aparecen en la contabilidad de la campaña de Quintero, 13 tienen contratos con la Alcaldía de Medellín o sus entidades.

Además, 4 de los familiares de esos aportantes también tienen contratos.

Aquí está el listado de esos beneficiados pic.twitter.com/tbG4hGJO6d — Alfredo Ramos (@AlfredoRamosM) July 2, 2020

"Cinco de esos aportantes tienen un total de diez contratos, porque hay algunos que tienen varios, que suman 343 millones de pesos. Hay dos aportantes que tienen contratos con la Corporación Interuniversitaria de Servicios, pero infortunadamente no pudimos encontrar los montos porque no los han publicado, lo que me parece supremamente grave", señaló.

El secretario de Gobierno, Esteban Restrepo, quien sería el mayor aportando con 20 millones de pesos según la denuncia, respondió en su cuenta de Twitter que a Ramos “se le olvidó mencionar” que también “los aportantes de su campaña tienen cargos en la Alcaldía o contratos”.

Se le olvidó mencionar al Concejal Ramos que también los aportantes de su campaña tienen cargos en la Alcaldía o contratos o subcontratos como lo muestra esta imagen. Incluso Tronnex compañía de la cual él fue subgerente https://t.co/Be3UbyM4Tw pic.twitter.com/wPKV5R9pbM — Esteban Restrepo (@estebanrestre) July 2, 2020

Incluso, el funcionario publicó una tabla similar, pero relacionando a cuatro aportantes que dieron entre 15 y 29 millones de pesos a la campaña de Alfredo Ramos y que ahora tienen contratos con la Alcaldía, entre ellos, uno hace parte de la Junta Directiva de EPM.