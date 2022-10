Nuevo agarrón en el Concejo de Medellín por cuenta de la venta de acciones de EPM en UNE

La polarización por la venta de las acciones de EPM en UNE, sigue generando polémica en el Concejo de Medellín, esta vez, los protagonistas fueron los ciudadanos asistentes, quienes se levantaron en las gradas para abuchear al alcalde de la ciudad, Daniel Quintero.

Mientras unos gritaban ¡fuera Quintero!, otros simpatizantes a la administración actual sacaron algunos carteles con mensajes en apoyo a la venta y el mandatario. La discusión en medio del debate fue subiendo de tono, a tal punto de ser necesaria la intervención de la Policía cuando los asistentes, por poco, se van a las manos.

En medio del enfrentamiento, el presidente del Concejo, Lucas Cañas, levantó la sesión siendo las 10:34 de la mañana. Toda vez que fue programado un nuevo debate por quinta vez consecutiva, para este jueves 6 de octubre, donde se debatirá la apelación al proyecto de acuerdo con el que la Alcaldía busca vender las acciones de EPM.

Toda la problemática inició este miércoles, cuando en medio del debate, el concejal del partido de la U, Luis Carlos Hernández, decidió abandonar el recinto sin justificación, a raíz de esta situación algunos concejales lanzaron acusaciones, las cuales, el Concejal salió a desmentir e incluso, negó que supiera que se desencadenaría un debate por la venta de UNE, cuando no estaba en el orden del día.

"Me dijeron tramposo, que estaba haciendo jugadas sucias, que el Alcalde me hizo ausentar, generando suspicacias y causando que de manera viral me atacaran. Me trataron de vendido y de corrupto poniendo en riesgo mi vida, mi familia y a mi equipo”, explicó a través de un video en sus redes sociales, donde pidió que se retractaran de lo dicho.

El Concejal agregó que interpondrá una denuncia a quienes lo señalaron por atacar su reputación. Al respecto, Daniel Duque, Alfredo Ramos y Sebastián López, ofrecieron excusas al Concejal.