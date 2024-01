Nuevo enfrentamiento entre 'Fico' Gutiérrez y Daniel Quintero por temas de corrupción

Además, agregó que el nuevo alcalde de la capital antioqueña, debe "volver a poner a mi general Acevedo es una opción. No le incremente las tarifas de EPM a la gente. Si yo pude, usted también. En EPM te van a sacar excusas para subirlas, conmigo también lo hicieron pero no dejé que se fueran más allá de la inflación. Recuérdales que Hidroituango está funcionando y ya no es un desastre. Llámame si necesitas ayuda", agregó Quintero.

Cabe recordar que en las últimas horas, la Fiscalía imputó cargos a tres exfuncionarios de la Alcaldía de Medellín por cometer delitos contra la Administración pública, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.