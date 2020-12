Ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos en Medellín supera el 82%

Compartir en casa solo con quienes se convive, mantener los protocolos de bioseguridad y no hacer parte de aglomeraciones, son las principales recomendaciones que hacen las autoridades a los ciudadanos en Medellín.

Andree Uribe Montoya, secretaria de Salud, recordó que el covid-19 no se ha ido, y el riesgo de contagio es alto especialmente en esta época decembrina.

Dijo además que en los últimos días se ha identificado que las personas aumentan sus desplazamientos, visitan espacios comerciales y asisten a reuniones.

Reiteró que no es momento de relajarse pues las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en la ciudad registran un nivel de ocupación del 82.05%.

"El covid-19 no se ha ido, aún estamos en un periodo de contagio haciéndole frente y la invitación es a que en medio de estas festividades sigamos utilizando el tapabocas de la manera adecuada. Llevemos a cabo el distanciamiento y el lavado de manos. Protejamos a los adultos mayores y nuestros niños. La invitación es a que solamente se reúna el núcleo familiar y evitar escenarios en donde hayan muchas personas", añadió.

Pero no es solo el coronavirus la principal preocupación de las autoridades. Los casos de quemados por pólvora, aunque tiene una disminución del 10%, con respecto al año pasado, sigue siendo un factor de riesgo para la alta ocupación UCI.

"El llamado continúa siendo a cambiar estas tradiciones perjudiciales; no manipular, observar, ni estar cerca de lugares donde se quemen artefactos. Este tipo de lesiones representan un grave riesgo para la salud y pueden causar daños de por vida", sostuvo.

Dijo que "para evitar quemaduras por líquidos calientes se recomienda mantener alejados a los menores de los recipientes, no poner en el piso ollas calientes, usar los puestos de atrás de las estufas y no ubicar hacia afuera el mango de la sartén. En caso de quemaduras, lave la zona con agua limpia y fría, sin jabón y sin restregar, no sople ni aplique remedios caseros; acuda al centro asistencial más cercano", añadió la funcionaria.

Según el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, en lo corrido de este mes de diciembre, el Cuerpo de Bomberos de Medellín ha atendido siete casos de incendios ocasionados por globos de mecha y pólvora. Las comunas más afectadas son Belén y San Javier.