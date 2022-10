Ofrecen $60 millones de recompensa por Maximiliano, el niño desaparecido en Remedios, Antioquia

El 21 de septiembre a las 7:30 de la mañana, en el corregimiento La Cruzada del municipio de Remedios, Antioquia, fue visto por última vez Maximiliano Cano, de 7 años de edad, quien desapareció cuando su madre lo envió a la tienda.

Después de diez minutos, la madre del menor se percató que el establecimiento estaba cerrado, desde ese momento el menor no regreso a casa.

"Esa mañana no teníamos para desayunar, le dije que saliera a conseguir unas arepitas con algo para hacer el desayuno, yo lo acompañé hasta la puerta, vi que él llegó de la esquinita de la tienda porque la tienda no está lejos, yo me vine a montar la aguapanelita, cuando yo vi que habían pasado dos minutos y nada, yo me asusté y ahí mismo salí a la tienda, pero todo estaba cerrado, es la hora y el día de hoy y nada”, explicó la madre a un medio local.

A raíz de este lamentable suceso, la Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de hasta $60 millones por información que permita establecer los responsables de la desaparición y dar con el paradero del menor.

"Con la fuerza pública y la Fiscalía continuaremos avanzando en las investigaciones que permitan esclarecer este hecho", precisó el secretario de Seguridad de Antioquia, Oswaldo Zapata.

La extraña desaparición del niño, sigue generando indignación en la comunidad, quienes incluso intentaron agredir a la madre del menor que debió salir escoltada de su vivienda, al ser señalada de tener relación con la desaparición.

Incluso, el pasado martes, habitantes de Remedios y Segovia, salieron a las calles con globos y camisas blancas, para exigir el regreso de Maximiliano, quien al momento de su desaparición vestía una pijama de Gokú.

Por la ola de violencia que golpea el nordeste de Antioquia, además de este caso, el gobernador, Aníbal Gaviria reitero que desde la fuerza pública y otras instituciones continúan las labores de búsqueda.