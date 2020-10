Ordenan a dueños de edificios evacuados en Medellín hacerles mantenimiento

A raíz de la queja de los vecinos por los robos en la zona, la Inspectora de Policía 14 A de Medellín ordenó a los administradores de Continental Towers y Asensi realizar “cerramiento y mantenimiento” de los edificios en un: “término máximo de 15 días”.

Los inmuebles, construidos por CDO, fueron evacuados hace siete años por fallas estructurales y, desde entonces, los delincuentes han saqueado ventanas, puertas y balcones.

Mauricio Ballesteros, propietario de uno de los apartamentos, cuestionó la decisión de la inspectora al considerar que revictimiza a quienes tuvieron que desalojar sus casas por una orden de la Alcaldía de Medellín que se mantiene vigente.

"Nosotros fuimos desalojados, estafados y no hemos recibido ni un peso, y la señora tiene la capacidad de salir con una decisión absurda mandándonos a hacer reparaciones, mantenimientos y cerramientos. Técnicamente, esto no se puede hacer porque no cumple con las normas de sismorresistencia", señaló.

Andrea Echeverri, otra de las afectadas, aseguró que, además de perder su capital y tener que responder por los créditos a los bancos, ahora los obligan a tener un plan de monitoreo con ingenieros. Anunció que tienen dos días para apelar.

"El problema realmente es del Municipio de Medellín, que nos debe responder a nosotros ya que no hizo el control debido en su momento y dio la licencia de construcción. Estamos indignados", puntualizó.

En la orden policial número 30, se advierte que el incumplimiento de la decisión configura una infracción penal. Y si la Alcaldía de Medellín hace las reparaciones, pasaría cuenta de cobro a los propietarios, indicaron los afectados.

Este medio se comunicó con la administración municipal la cual señaló que posiblemente, habrá un pronunciamiento en la tarde.