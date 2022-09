Otro edificio con fallas estructurales fue evacuado en Medellín

El movimiento de la estructura hizo que algunas de las ventanas de los apartamentos se rompieran y las paredes se agrietaran.

En el edificio, cuya fecha de construcción no se conoce por el momento, habitan 25 personas, de las cuales 16 fueron evacuadas y no registran lesiones, mientras que las seis restantes, según las autoridades, no se encontraban dentro de la edificación al momento de la emergencia.

“Los Bomberos constataron que el edificio presenta grietas en columnas, estructura y se presentó el rompimiento de vidrios en ventanas en algunos de los pisos. De manera inmediata, y como medida preventiva, se evacuó todas las viviendas y se activó el equipo técnico que realiza la inspección”, agregó la Unidad para la Gestión de Riegos y Desastres de Medellín.

Durante la evacuación, los equipos socorristas cerraron la calle 55, entre carreras 41 y 42 en ambos sentidos, para evitar que se registrara una emergencia mayor por el tráfico vehicular y de transeúntes.

Además, el Cuerpo de Bomberos también inspeccionó las edificaciones aledañas para confirmar si también registraban daños estructurales.

En las imágenes se observa cómo varias de las columnas quedaron a punto de colapsar, por lo que se espera que en las próximas horas los organismos de control determinen si será necesaria su demolición.