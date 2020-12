Panfleto amenazante a Daniel Quintero: investigan su veracidad

Al respecto, el alcalde Daniel Quintero, dijo que ya está acostumbrado a este tipo de amenazas, que al final no son ciertas, pero sí mediáticas. Sin embargo, aclaró que adelantan las investigaciones para esclarecer la procedencia y veracidad del panfleto, que no deja de causar inquietudes.

"El equipo de la Policía y Fiscalía está investigando la veracidad del panfleto, la verdad es que desde antes de campaña, yo me acostumbre a que me llegaran amenazas, y también sé, que no todas con ciertas. Pero hay que tomarlas con mucha seriedad y esperemos que los órganos de control nos ayuden a identificar si se trata de una amenaza real".