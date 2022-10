Pelea dentro de Estación de Policía en Medellín dejó a 14 detenidos heridos

Una riña dentro de las celdas de la estación de Policía de La Candelaria, en el centro de Medellín, dejó a 14 personas privadas de la libertad heridas, según confirmó la Personería de Medellín.

Los hechos se presentaron este domingo, cuando se suscitó un problema de convivencia entre los mismos internos, lo que ocasionó una pelea masiva, por lo que la misma cantidad de detenidos tuvieron que ser trasladados a centros asistenciales, donde recibieron atención médica.

Angélica Patricia Angulo López, líder del Observatorio del Sistema Penal, Penitenciario y Carcelario de la Personería, indicó que luego de ser atendidas, estas personas fueron albergadas en diferentes centros de paso, y que se ocasionó por el hacinamiento, toda vez que en dicha estación se pueden tener 75 personas detenidas, pero hasta este domingo había 244.



"Es una situación generada por el mismo hacinamiento, la Personería de Medellín ha sido enfática en que estos lugares no cuentan con las adecuaciones físicas, operativas, para albergar población privada de la libertad", dijo Angulo.

Desde esta agencia del Ministerio Público reiteraron que ya se cumplió el plazo que dictó la Corte Suprema de Justicia para la entrada en funcionamiento de la ordenada cárcel metropolitana para sindicados, desde el pasado 16 de octubre, centro penitenciario que busca solucionar, en alguna medida, la crisis de hacinamiento que sufre Medellín y su área metropolitana desde hace varios años.



"La orden no se cumplió y bueno, estas son las situaciones que se siguen generando y al parecer son de nunca acabar, porque no hay una situación concreta o por lo menos no hay avances que vayan al ritmo de la crisis humanitaria que vive la población privada de la libertad en estos diferentes establecimientos transitorios", expuso la funcionaria de la Personería de la capital antioqueña.