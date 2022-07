José David Olivera, un niño de 10 años de edad del municipio de Yarumal (Antioquia), se volvió viral en la red social Twitter al hacerle una petición a Gustavo Petro. En una carta le pidió apoyo al presidente electo para la escuela María Auxiliadora, una pequeña sede de la institución educativa San Luis.



En la misiva le cuenta al presidente electo sobre su liderazgo, pues fue electo como personero estudiantil e hizo varias promesas. Construir un laboratorio, transformar la biblioteca en una sala interactiva y remodelar la cancha son los sueños que tiene y por los cuales ahora le pide su aporte a Petro.



"Gané con el compromiso de un cambio, al igual que usted en su campaña", se lee en la misiva.



Le puede interesar: Gobernador de Antioquia desautoriza conversaciones de supuesto grupo de empalme con gobierno Petro



Máximo Areiza, padre de crianza de José David, indicó que, desde más pequeño, empezó a notarse su admiración por la política y a formar un criterio.

"Desde pequeño se le ha visto el liderazgo por los temas políticos. Más que políticos, es lo social, entonces él emprendió la carrera por la Personería, como él mismo lo dice ahí en la carta, para cambiar varios aspectos de la escuela", aseguró Areiza.

También le asombró ver cómo su carta, que compartió la senadora electa por el Pacto Histórico Isabel Zuleta, se hizo viral y recibió muy buenos comentarios.

Además lea: Daniel Quintero habla sobre venta de acciones de UNE

"Es bien bonito porque está viral en el pueblo, está viral en Twitter, entonces el niño cuando leía los comentarios, los que la gente hacía en Twitter, decía que se le llenaba el corazón de mucha alegría y se le entrecortaba la voz cuando me los leía", aseguró el padre.



En el pueblo, el colegio y de parte de su familia ha recibido apoyo por las palabras dirigidas al presidente y que muchos consideran como valientes y acordes a lo que los demás no habían podido expresar.



“Les deseo que les vaya bien y no tengan muchos problemas señor presidente, cuente siempre conmigo. ¡Hasta pronto!", se lee al final de la misiva de José David.