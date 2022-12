Pescadores piden ayuda del Gobierno tras puesta en marcha de Hidroituango

La polémica por esta mega construcción no se detiene. El miércoles se realizó el encendido de las turbinas uno y dos, donde EPM verificó el avance de la obra, la cual ha sido cuestionada desde su planeación.

Hidroituango está ubicado en el Bajo Cauca antioqueño, rodeado de más de diez municipios que viven de la pesca artesanal, la cual, desde el inicio de su construcción, cambió por completo.

Los pobladores sienten que esta mega obra no se debió haber realizado, para ellos, “la región no la necesitaba, pero ahora que está en pie, solo queda desear que todo salga bien”, afirmó Iván Fernando Vega, habitante de Caucasia, uno de los municipios río abajo de la construcción.

En el año 2018, Hidroituango dio el primer gran susto, cuando una de sus compuertas colapsó y generó una tragedia que pudo ser peor.

Desde entonces, los pobladores de Ituango, Briceño, Tarazá, Caucasia, Valdivia, Nechí y Cáceres, viven con la zozobra y el miedo de que la historia se pueda repetir.

Uno de lo sectores más afectados con la construcción de Hidroituango fue el sector de la pesca, quienes desde el día uno, según señalan ellos, han visto un cambio en el color del agua del río Cauca, disminución en su caudal y reducción de los peces que se producen en la zona.

“Sabíamos que esa obra no era beneficiosa para nosotros, los peces no pueden ir a la parte alta del río por que se chocan con un muro, entonces no llegan hasta donde nosotros estamos. En los últimos tres años hemos tenido que apostarles a otras formas para generar ingresos porque no teníamos nada para pescar”, afirmó José Libardo Arias, representante legal del Comité de Pescadores de Caracolí.

'Cara de Gato'

Para ellos, el rompimiento del jarillón de ‘Cara de Gato’, en el sector de La Mojana, debido a la fuerte ola invernal que atraviesa el país, los ha beneficiado enormemente, aunque reconocen que los pobladores alrededor del río Cauca son los que más sufren con las inundaciones.

“Gracias al rompimiento de ‘Cara de Gato’ hemos podido pescar este año, pero somos conscientes que esto no será por mucho tiempo, el Gobierno Nacional debe cerrar ese boquerón que se abrió allí y nosotros nuevamente empezamos a sufrir”, señaló Libardo Arias.

Precisamente, esta semana, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava, visitó la zona de La Mojana, donde señaló que junto al Ejército Nacional trabajarán por cerrar el jarillón y verificarán que no existan otro punto a lo largo del río que pueda generar otro 'Cara de Gato'.

Para los pescadores, una de las soluciones es la intervención del Gobierno Nacional en las ciénagas, donde piden que se dé el acompañamiento necesario para la limpieza de los ríos y el proceso de siembra de boca chicos, uno de los peces que más se vende en la región y que ha ido desapareciendo con el pasar del tiempo.

“Hidroitunago es una realidad y el cierre de ‘Cara de Gato’ también, necesitamos que el Gobierno Nacional intervenga y piense en nosotros, los pobladores que estamos río abajo”, comentó Arias.

Por ahora, los pobladores de la zona esperan que el proyecto dé el resultado que esperan desde la Gobernación de Antioquia, pero piden presencia en el sector para atender las demandas de los pescadores.