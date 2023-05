Polémica en Medellín: Bomberos compraron radios de $300 millones, pero no funcionan

Una nueva polémica envuelve a la alcaldía de Medellín. En esta oportunidad, por cuenta del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) que anunció en el mes de diciembre que habían adquirido 152 radios para los bomberos de la ciudad.

Los equipos fueron obtenidos a través de un contrato interadministrativo con la Empresa para la Seguridad Urbana (ESU), ubicada en Cartagena, por un monto de 298 millones de pesos.

El concejal de Medellín (Partido Verde), Daniel Duque, alertó por la compra de los radios. Aseguró que "ningún bombero los están utilizando, porque estos radios funcionan con señal de celular".

Explicó que "no fueron entregados porque no servían para los bomberos porque si se desplazaban a ciertas veredas o corregimientos de la ciudad no prestan señal".