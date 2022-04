Polémica tras caída de revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero

Sigue creciendo la controversia luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tomara la decisión de no certificar los estados contables del comité de la revocatoria que cursaba en contra del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, además de la apertura de investigación en contra del representante legal de la corporación 'Medellín Cuenta Conmigo'.

En diálogo con RCN Mundo, el magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Pedro Felipe Gutiérrez, calificó como muy grave haber suspendido el proceso de revocatoria, teniendo en cuenta que ese ese es un mecanismo de participación ciudadana.

Consideró que no había irregularidades en ese trámite, a pesar de los señalamientos de que se violaron los topes. "Hay una contribución de una ONG o una fundación que aparece con una contribución de 47 millones de pesos cuando el tope máximo estaba alrededor de los 23 millones de pesos, pero esta organización presentó una corrección contable que es válida", dijo.

“Si se tiene en cuenta la corrección, obviamente no hay una irregularidad. En el expediente reposa el extracto bancario, pero tiene una participación porque el apoyo que ofrece la ONG es en especie, sin tener un reporte financiero. (...) Lo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) consideró una donación, terminó siendo un gasto que no debía estar dentro del ítem de las contribuciones y que fue reportado mal”, manifestó.

Afirmó que no hubo violación de topes porque fue un reporte de gastos y no una donación la que hizo una fundación. “Dentro de la ponencia no aparece el análisis de los extractos bancarios, por lo que no fue tenido en cuenta dentro de la formulación de cargos en lo que tiene que ver con la medida cautelar”, dijo.