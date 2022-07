Policía retira puestos de control en las vías para proteger a uniformados en Antioquia

El comandante de la Policía en Antioquia, coronel Daniel Mazo Cardona, ordenó a sus hombres levantar todos los puestos de control que estaban instalados en las vías del departamento, al igual que las carpas disponibles para los operativos, con el fin de proteger la vida de los uniformados que realizan esas labores en las carreteras.

A través de un audio que conoció RCN Mundo, incluso se llama la atención a la Policía de Carreteras por un reciente puesto de control en vías del Oriente Antioqueño.

"No se pueden poner puestos de control y ponen puestos de control, ahí encontré otro puesto de control en Rionegro. ¡No puestos de control, no puestos de control. No se pueden poner carpas, cero carpas", fueron las palabras con las que se refirió el oficial ante los hechos de violencia que se vienen presentando en esa y otras regiones.

Sin embargo, el coronel aclaró que “tergiversan como tal el servicio de Policía con la información que uno da. En el contexto cuando les dije: no puestos de control, lo que les estaba diciendo es que no se ubicaran en el mismo sitio. Cuando les decía no más carpas, es porque estas carpas y estos puestos de control están en sitios ya preestablecidos y allí es donde estaba llegando el delincuente y nos estaba dejando explosivos, además de otros hechos que se se han presentado con francotiradores y más".

El comandante de la Policía en Antioquia insistió que los operativos se deben cumplir en diferentes lugares, horarios, de la mano con los grupos de inteligencia para minimizar los riesgos frente a la delincuencia.

En las últimas cinco semanas han sido asesinados 19 uniformados en Antioquia, dentro de un aparente 'plan pistola' que estaría adelantando el 'clan del golfo'.