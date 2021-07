Policía revela foto del 'amigo grande' que habría abusado de 14 menores en Medellín

La Policía Nacional reveló este martes las fotografías de Ismael Darío Lopera Tangarife, alias 'Manolo, señalado de haber presuntamente abusado de 14 menores en un hogar infantil de Medellín.

En un cartel, las autoridades solicitan a los ciudadanos entregar cualquier información sobre el paradero de Lopera, por quien se ofrece una recompensa de 50 millones de pesos.

"Denuncie y reciba recompensa. Ofrecemos hasta $50 millones por información que conduzca a su ubicación y captura", se indica en el cartel.

El puente festivo un juez de control de garantías expidió una orden de captura en contra Lopera, conocido como alias ‘Manolo’, por del delito de abuso carnal violento.

Lopera es buscado por el abuso de al menos 14 niños y niñas, menores de cinco años, que asistían al Centro Infantil Exploradores B en el barrio Santa Cruz de Medellín, donde el sindicado era auxiliar de cocina.

Según señaló el alcalde Daniel Quintero, "no vamos a descansar hasta dar con el paradero de Ismael Darío Lopera, alias 'Manolo', quien tiene orden de captura por el delito de acceso carnal violento de menores en hechos que todos deploramos. La Alcaldía ofrece 50 millones de recompensa por información que permita su captura".

A su turno, una de las madres de las víctimas afirmó que "la expectativa de todos es que lo capturen y le den la máxima condena porque esto no se hace con los niños. Mi hija manifestó todo con la pediatra del hospital y relató los hechos. Cuando pasó a la psicóloga de la Fiscalía, le dio mucho miedo seguir contando lo ocurrido. Sin embargo, habló del monstruo y del cuarto oscuro".

No obstante, varios congresistas que impulsaron el proyecto que reglamenta la cadena perpetua para violadores de menores, señalaron que las leyes penales no son retroactivas y mucho menos si se trata de una norma más perjudicial, por lo que este caso no sería objeto de la medida.