Ponen tapabocas a las esculturas de Botero en Medellín

A las esculturas de las Gordas de Fernando Botero, ubicadas en el Parque Berrío, les pusieron un tapabocas blanco con el mensaje ‘Yo cuido a Medellín’, la nueva estrategia de la administración para evitar contagios de coronavirus en medio de la reactivación económica. Cerca de 300 artistas locales reforzarán la campaña cultural y de sensibilización.

😷#RCNRadioEnCasaContigo I Con la puesta de tapabocas en las esculturas de las Gordas de Botero, Medellín le apuesta a campañas culturas y de sensibilización sobre el autocuidado para evitar contagios. (Fotos: @AlcaldiadeMed). pic.twitter.com/JXS1Yzek07 — RCN Radio Medellín (@RCN990Medellin) June 9, 2020

El alcalde de Medellín Daniel Quintero, explicó que serán 69 organizaciones que reúnen diferentes grupos artísticos, las que estarán en las calles para insistirle a la ciudadanía en la necesidad de usar el tapabocas, reducir los contactos diarios y mantener el distanciamiento.

"El virus no tiene alas. Si la gente usa tapabocas y se lava las manos, no tiene la opción de contagiarnos. Por lo tanto, 300 artistas y 69 organizaciones culturales van a salir a la calle a hacer cultura ciudadana (...). Si la gente usa tapabocas y se lava las manos, pues el virus no tiene la opción de contagiarnos”, señaló el mandatario.

Los artistas, unos de los más afectados por la pandemia, recibirán apoyos económicos por 450 millones de pesos para la promoción de la iniciativa ‘Yo cuido a Medellín’. Habrá coreografías, presentaciones sorpresa en parques y en estaciones del Metro, que tienen mayor afluencia de usuarios.

Medellín tiene 270 casos activos de COVID-19 y 385 recuperadas de la enfermedad, según el más reciente reporte de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. En el departamento hay once personas hospitalizadas de las cuales, cinco están en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).