Por amenazas, una candidata a la Alcaldía de Medellín no asistirá a debates

Deiciy Bermudez, aspirante a la Alcaldía de Medellín, denunció amenazas en su contra el pasado domingo 10 de septiembre. De acuerdo con la candidata, recibió intimidaciones por medio de redes sociales que lo tomó como un chiste al inicio, pero antes de ingresar a un debate, realizado por Hora 13 noticias y CNC, recibió una llamada amenazante a su celular.

“Me dijeron que no tenía derecho a respirar, ni a ser candidata, ni mucho menos de ir a un debate”, aseguró Bermúdez.

Esta candidata asistió al primer debate realizado por el canal Telemedellín y por esto le parece extraño que en un nuevo debate donde iba a asistir una audiencia importante la amenazaran de esta manera.

Lea también: Video: Disidencias de las Farc intentaron derribar helicóptero de las FF.MM. en Cauca

“Es muy curioso que haya sido ese día, donde fue mucha gente, había dos canales y me iba a escuchar un número significativo de personas. Creo que, como tuve una participación activa en el debate de Telemedellín, pude haber generado incomodidad, aunque no sé quién o quiénes hicieron la amenaza”, sostuvo la candidata.

Bermúdez expresó, además, que ha recibido comentarios constantes donde se le recrimina por aspirar a la Alcaldía de la capital antioqueña sin haber nacido en la ciudad. No obstante, ella migró a la ciudad hace 17 años y ha trabajado en temas ligados a los derechos de las mujeres y las comunidades afro.

En el mismo sentido, aseguró que para ella el racismo es el trasfondo de las amenazas que recibió, pues además de todos los comentarios negativos, donde no sólo se rechaza que sea oriunda de otra ciudad y la apariencia de su cabello, ha sido blanco de comparaciones con la vicepresidenta del país, Francia Márquez, con la que dice sólo compartir el ser una mujer afro.

“Esa narrativa es para reforzar un poco esa narrativa de que los negros no pertenecemos a este territorio y por tanto no hay ese derecho a lanzarnos a un cargo cuando lo que dice la Constitución es lo contrario”, afirmó la abogada.

Además, mencionó que hasta el momento no cuenta con esquema de seguridad y no ha podido realizar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por los hechos, no obstante, y por la preocupación que le genera ser blanco de amenazas de este tipo prefirió alejarse de los espacios públicos de discusión para velar por su integridad y la de sus dos hijos.

Le puede interesar: Estos son los 10 candidatos a Registrador Nacional que pasaron la prueba de conocimiento

A propósito del tema de la violencia en época electoral, la Fundación Paz y Reconciliación publicó un informe en el que se expone que registró 152 personas postuladas a cargos populares han sido víctimas de violencia política, monitoreado entre el 29 de octubre de 2022 y el 29 de agosto de 2023.

La Fundación pone especial preocupación por la situación en materia de derechos electorales y seguridad para ejercer cargos populares en municipios como Cartagena del Chairá, El Bagre y Tarazá, pertenecientes a la subregión del Bajo Cauca antioqueño.