Por daños en una vía nacional, más de 12 mil personas no tienen gas natural en Antioquia

Chigorodó se sumó a los municipios afectados por la interrupción del servicio de gas natural en la subregión de Urabá, por la pérdida de la banca en el puente sobre la quebrada el Cedro, entre San Juan de Urabá y Necoclí, esta situación está impidiendo el desplazamiento de los vehículos de gas natural desde el pozo de Sahagún, Córdoba al departamento antioqueño.

EPM informó que, por esta novedad vial se encuentran afectadas 12.641 personas que no cuentan con este energético. Asimismo, aseguraron que desde la Empresas Públicas de Medellín aumentaron el número de tractocamiones a la operación y transporte para disminuir el impacto del trayecto entre Caucasia - Medellín - Urabá que exige una distancia superior a los 800 kilómetros, contando ida y regreso.

Además, explicaron que la ANI y DEVIMAR mantiene habilitados los siguientes horarios para el paso de los vehículos de Gas por el Túnel de Occidente durante este fin de semana: 2:00 a.m., 5:00 a.m., 8:00 a.m. y 10:00 p.m.

ANI, DEVIMAR y EPM expresaron que, se encuentran analizando la posibilidad de adicionar de manera temporal otros horarios, sin impactar la operación típica del túnel durante este sábado.

EPM afirmó que, pese a las medidas adoptadas y el esfuerzo realizado por las entidades interinstitucionales, es probable que se presenten interrupciones temporales del servicio en Carepa y Necoclí, mientras los vehículos llegan a las estaciones descompresoras.

La empresa de los antioqueños le recomendó a los usuarios que, que durante el periodo de desabastecimiento mantengan cerradas las perillas y las válvulas de paso de los gasodomésticos, así como la válvula de corte general en el centro de medición del inmueble.