Por fallas estructurales ordenan evacuar otra edificación en Medellín

Hasta el 12 de diciembre, los propietarios y residentes del edificio Alabama mall comercial, ubicado en barrio Belén de Medellín, podían evacuar voluntariamente la edificación que presenta fallas estructurales, luego de que el Departamento de Gestión del Riesgo emitiera la orden de evacuación preventiva por el riesgo de quienes habitan la estructura.

La Administración municipal aseguró que esta edificación haría parte de la estafa inmobiliaria integrada por las constructoras Norte de Bello, Invernorte e Inmobiliaria Europa, con quienes se adelanta un proceso de liquidación para indemnizar más de 700 familias víctimas de varios proyectos inmobiliarios.

“Confiamos que en el proceso de liquidación que se adelanta estos bienes conformen una masa que logre la reparación, lo más integral posible, a las más de 750 familias víctimas de esta mega estafa en el Valle de Aburrá”, dijo el subsecretario de Control Urbanístico, Gabriel Jaime Correa Escobar, señalada que

Sin embargo, Héctor Lorduy Gómez propietario del apartamento 506, alega que la edificación no presenta fallas estructurales y este proceso se adelanta con el afán de tomar los activos que están incluidos dentro del proceso de liquidación forzoso-administrativa, sin embargo, parte de le edificación está escriturada a una persona natural

"El edificio como tal no pertenece a esa constructora, pertenece a otra persona natural que se llama Martha Cecilia Holguín, que ella está luchando para que le respeten sus derechos porque eso no es de la constructora. Además, ellos vinieron a revisar e hicieron unas recomendaciones porque la construcción está parada, pero no dijeron que había que evacuar", comentó Lorduy.

El edificio Alabama Mall Comercial y Residencial comprende ocho pisos y tres sótanos en proceso de construcción. Sin embargo, ya algunos apartamentos estaban siendo ocupados. Por lo que se recomendó hacer un estudio estructural que determinara si el edificio podía estar habitado sin terminarse.

Recordemos que, el pasado jueves 8 de diciembre fue implosionado el edificio Continental Towers, tras presentar fallas estructurales. En la capital antioqueña se tiene un reporte de 15 edificaciones enfermas.