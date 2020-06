Por falta de liquidez, IPS Universitaria está en riesgo de cerrar sus servicios

En medio de la pandemia, a 3.300 trabajadores de la IPS Universitaria de Medellín no les han pagado la nómina y anunciaron que podrían salir a un cese de actividades debido a que no tienen ni para los pasajes. El 20 por ciento de los empleados de la institución devenga menos de dos salarios mínimos y sus familias dependen de ese único ingreso.

La directora de la IPS Universitaria, Marta Cecilia Ramírez, advirtió que no tienen flujo de caja por los retrasos de las EPS que les deben unos 330 mil millones de pesos y podrían llevarlos a cerrar servicios. La institución es la que ha atendido más pacientes COVID en Medellín.

"La gran preocupación es que son cerca de 400 auxiliares de enfermería y cien camilleros que si no están trabajando, el servicio no puede presentarse. Con un advertencia: esta es la clínica que más pacientes de COVID-19 ha atendido en Medellín y la que tiene más camas dispuestas y todavía no hemos llegado al pico de la pandemia", señaló.

🎤#AlAire I Por falta de liquidez, la IPS Universitaria (@ipsudea) alertó que podría cerrar sus servicios en medio de la pandemia. A 3 mil 300 empleados no les han podido pagar y no tienen ni para ir a trabajar. 👇Lea el comunicado: pic.twitter.com/256MTR6FxY — RCN Radio Medellín (@RCN990Medellin) June 4, 2020

La IPS Universitaria realiza al mes unas mil cirugías, atiende a 6 mil pacientes en urgencias y dispone de 624 camas para hospitalización, de las cuales, la mitad están reservadas para pacientes de coronavirus. Por eso, sus servicios son vitales para la atención de la emergencia sanitaria.

Para salvar de su cierre, la institución prestadora de salud le solicitó al Gobierno Nacional el pago de los recursos del programa Punto Final, del cual, no ha recibido dinero; y terminar la ejecución de los 700 mil millones de pesos para la compra de la cartera.