¿Por qué excluyeron a Daniela Maturana de foro afro en Alcaldía de Medellín?

Daniela Maturana fue invitada por la Secretaría de Inclusión de la ciudad para ser la moderadora de un panel sobre la Afrocolombianidad. Sin embargo, la exconcejal denunció que un día antes del evento, la llamaron a decirle que no podía participar porque hacía “parte de la lista de los no deseados de la Alcaldía de Medellín”.

Ayer, un día antes del evento (y el día de cumpleaños), me llamaron a contarme que cuando enviaron mi nombres a la Sec. de Comunicaciones para sacar las piezas gráficas inmediatamente dijeron que yo no iba. Hago parte de las lista de los no deseos de @AlcaldiadeMed @JuanJoseAuxT — Daniela Maturana Agudelo (@dany_matu) May 21, 2020

En un hilo en su cuenta de Twitter, Maturana, quien hizo política con Federico Gutiérrez y apoyó a otro candidato en las anteriores elecciones, afirmó que Daniel Quintero es el alcalde de “toda la población afro, no solo de los afro que votaron por él”.

La dirigente política dijo que entiende que se le cierren puertas en el mercado laboral, pero no en un panel de afrocolombianidad, en el cual quería participar al sentirse orgullosa de sus orígenes.

Tras la polémica, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, reconoció que no se enteró de la situación ni del error cometido. "Dani, nuestra familia en la Alcaldía tiene las puertas abiertas para ti. No me enteré de tu situación y del error cometido. Espero se resuelva pronto. Abrazo".

Dani, nuestra familia en la Alcaldía tiene las puertas abiertas para ti. No me enteré de tu situación y del error cometido. Espero se resuelva pronto. Abrazo. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) May 21, 2020

En la red social, Daniela Maturana también le respondió al mandatario que esperaba de "corazón que sea un error y espero también que la diversidad de voces de nuestra ciudad sean visibilizadas y valoradas al interior de su administración. La diversidad es nuestra mayor riqueza. Hay denuncias que esto pasa hace rato con otras personas. Saludos".

Los secretarios de Comunicaciones y Gobierno llamaron a Maturana, quien dijo que le “ofrecieron excusas por los sucedido” y confió en que sirva para valorar no solo la “diversidad étnica, sexual, de género, sino también la diversidad política e ideológica”.