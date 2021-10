Por silencio en caso Telemedellín, renunciaron dos miembros del Club de Prensa

Carlos Alberto Ospina y Martha Hoyos Franco renunciaron a la Junta Directiva del Club de la Prensa de Medellín, una corporación que trabaja por la cualificación profesional de los periodistas.

En su carta, Hoyos Franco aseguró que: “En vista de que han optado por evadir un pronunciamiento que exija el respeto por la libertad de expresión y la dignificación del ejercicio periodístico, les presento mi renuncia irrevocable”.

Según Carlos Alberto Ospina, es normal que en una Junta Directiva haya acuerdos y desacuerdos, como ocurrió en este caso al no haber un pronunciamiento oficial por la salida de Hernán Muñoz, como director de Telemedellín.

"Esto no se puede convertir en un atentado contra el Club de la Prensa por parte de personas que no conciban con ellos o no pertenezcan al gremio. En una Junta Directiva está la posibilidad de los consenso y también los disensos. Simplemente, no concibo con la posición de algunos-porque no son todos los miembros-al no haber un pronunciamiento sobre la situación del exdirector de Telemedellín y cómo debe ser enfocado el tema desde la comunicación oficial, entonces prefiero hacerme a un lado", afirmó.

El columnista dijo en su carta de renuncia que “no se puede hacer un periodismo libre y responsable, mientras algunos sean defensores de oficio de empleadores e instituciones oficiales”.

Martha Hoyos Franco agregó que “la defensa a capa y espada de los intereses personales, que practican algunos de sus miembros, es abiertamente incompatible con la concepción de una Prensa Libre y Responsable, como rezan los postulados del Club, y vulnera el compromiso que adquirimos con la sociedad y con los periodistas que nos eligieron”.

¿Qué es el Club de la Prensa?

El Club de la Prensa se fundó hace 18 años y su Junta Directiva está conformada por diez miembros elegidos en asamblea. No es un gremio sino una corporación que tiene como objetivo “contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida y profesionalización de sus socios, a través de actividades académicas y el estímulo”, según su página oficial.