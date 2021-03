Por temor a minas antipersona, 46 indígenas permanecen en Frontino, Antioquia

Cerca de 46 indígenas que fueron a comprar alimentos a Frontino, occidente antiqueño, quedaron varados en el sector La Blanquita del corregimiento Murrí, debido a que un grupo armado ilegales les dijo que había sembrado minas en el camino de regreso. Estas comunidades permanecen en una casa indígena de la zona.

El alcalde de Frontino, Jorge Elejalde, aseguró que estas personas quieren regresar a sus resguardos, pero sienten temor de caer a un campo minado. Por eso, gestionará la manera de garantizar las condiciones de seguridad para el retorno.

"Ellos dijeron que habían ido a mercar porque les salía más fácil hacerlo en Frontino, pero desplazamiento como tal no hay. En Frontino no hay desplazamiento. Esa gente se quedó ahí verada y no tiene cómo regresar porque les dijeron que el camino estaba minado", señaló el mandatario.

Según las autoridades locales, estos resguardos están en límites de los municipios de Frontino, Murindó y Dabeiba, donde hay un enfrentamiento entre el Clan del Golfo, las Disidencias de las Farc y el ELN. Los campos minados son una de las preocupaciones.

Hace un año, dos menores indígenas de 12 y 17 años murieron al pisar estos artefactos en Frontino, lo que aumentó el temor.

Emergencia humanitaria

En un comunicado, la Organización Indígena de Antioquia (OIA) declaró la emergencia humanitaria de estos pueblos ante la siembra de minas cerca de los resguardos y la presencia de grupos armados ilegales. Exigió conformar una mesa de diálogo entre las comunidades indígenas, la Gobernación de Antioquia y los organismos de control para avanzar en un desminado humanitario.

Las situaciones más críticas están en cuatro municipios: Murindó, Ituango, Dabeiba y Frontino.