Problemas de salud en albergue con indígenas desplazados en Medellín

Un caso de covid-19 fue confirmado en el albergue donde se encuentran los 159 indígenas desplazados por la violencia que llegaron a Medellín del Carmen de Atrato en los últimos días, además de que se requiere atención prioritaria para tres embarazadas, según confirmó la Defensoría del Pueblo.

Desde el equipo de atención a víctimas de la Alcaldía de Medellín confirmaron que el caso, que se diagnosticó luego de hacerse pruebas a todo este grupo, se ha manejado cumpliendo los protocolos de bioseguridad y atención y siguiendo todas las recomendaciones de la Secretaría de Salud, por lo que esta persona se encuentra en aislamiento en el albergue y está recibiendo cuidados médicos.



Yucelly Rincón, defensora del pueblo regional de Antioquia, se refirió a la situación de salud de esta población y contó que los niños en el albergue presentan un brote, pero que ya se están aireando los colchones para frenar la situación, originada al parecer por el cambio de clima.



"Tenemos varias madres gestantes, tres de ellas con urgencia, el tema es que no les habíamos podido hacer la portabilidad con la EPS porque ellos deben asegurar que permanecen en el lugar más de 30 días. Al no permanecer más de 30 días porque aún no sabemos, ya Secretaría de Salud de la Alcaldía de Medellín está hablando con Metrosalud para poder atender estas tres madres gestantes", detalló Rincón.

Desde la Defensoría del Pueblo indicaron que, aunque se insiste en que este grupo de indígenas del resguardo El 18 regrese a su territorio, no pueden retornar si no tienen garantías de seguridad, y de la Ley 1448 (conocida como la Ley de Víctimas). Además, pidió a los grupos armados habilitar corredores humanitarios.



Medellín continúa siendo una de las ciudades con mayor recepción de desplazados, entre enero de 2021 a mayo de 2022 la Alcaldía ha atendido 3.905 personas (1.359 hogares) desplazadas desde el departamento del Chocó, de poblaciones afrocolombianas e indígenas.