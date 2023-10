Procuraduría imputa cargos a exalcalde de El Carmen de Viboral, Antioquia

La Procuraduría formuló pliego de cargos contra el exalcalde de El Carmen de Viboral, Antioquia, Néstor Fernando Zuluaga Giraldo (2016-2019), por presuntas irregularidades en procesos contractuales suscritos con los Municipios Asociados del Altiplano del Oriente Antioqueño (MASORA) por un valor de $4´528. 257.651.

Según la investigación, Zuluaga habría firmado siete convenios interadministrativos que buscaban la ejecución de obras públicas mediante contratación directa. Sin embargo, la Procuraduría argumentó que, “según lo establecido en el Estatuto Contractual, debieron adelantarse mediante licitación pública, por superar la cuantía de $206’560.761”.

Lea: Israel descarta tregua para que entre ayuda humanitaria a Gaza

También enfatizó que, a pesar de que las Asociaciones de Municipios no se consideran entidades públicas en disputa, su objetivo no coincide con la realización de obras de infraestructura, ya que no fueron creadas con ese propósito y no cuentan con laboratorios ni profesionales especializados en esta materia.

"No está en discusión que las Asociaciones de Municipios sean o no entidades públicas, pero sí que su objeto social no corresponde a la realización de obras de infraestructura pues ese no fue el fin para las cuales fueron creadas ni cuentan con laboratorios y profesionales especializados en la materia”, explicó la Procuraduría.

Le puede interesar: Vicepresidente Francia Márquez sí viajará a Estados Unidos, recibirá un reconocimiento en Harvard

La entidad de control alegó que Néstor Fernando Zuluaga Giraldo habría infringido los principios de transparencia, moralidad y el deber de selección objetiva, que están destinados a asegurar el correcto ejercicio de la función pública por parte del Estado.

Por último, calificó provisionalmente la supuesta falta del exalcalde como "gravísima a título de culpa gravísima". Se ha informado que los sujetos procesales tendrán la oportunidad de presentar descargos y/o aportar pruebas en su defensa.