Producción de ventiladores médicos creados en Antioquia inicia la próxima semana

Luego de superar las pruebas en seres vivos, los tres prototipos de ventiladores mecánicos que fueron desarrollados por investigadores antioqueños comenzarán a producirse en las plantas de dos compañías que prestaron sus instalaciones para la ejecución de este proyecto, con el que se busca dotar centros médicos y atender a pacientes graves contagiados del coronavirus.



El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, confirmó que el INVIMA otorgará el permiso para continuar con la etapa de pruebas cortas en seres humanos.

De acuerdo con el cronograma, la fabricación comenzará el lunes 20 de abril, mientras el alcalde Quintero explicó que “el INVIMA entregando este certificado, permite que se puedan hacer pruebas en humanos que se realizarán esta semana y el lunes iniciamos producción”.



El funcionario destacó que este es el resultado de la unión del ecosistema de innovación, que permitirá obtener estos equipos en un tiempo menor al que hubiese implicado una importación. “Son equipos que no conseguíamos o que nos estaban llegando en junio y por un valor de 150 millones de pesos”.



Los tres diseños son resultado del trabajo de estudiantes e investigadores de la Universidad de Antioquia, la Escuela de Ingenieros de Antioquia e Industrias Sampedro.



Mauricio Hernández, director del grupo de investigación en Bioinstrumentación e Ingeniería Clínica de la Universidad de Antioquia, aseguró que la elaboración de cada uno de los ventiladores no cuesta más de 8 millones de pesos, mientras que los equipos convencionales están entre 100 y 150 millones.

Los investigadores de la Universidad de Antioquia y de la Escuela de Ingenieros de Antioquia, explicaron que si bien los equipos se pueden instalar en las casas en caso de que colapsen los centros médicos, su manejo es exclusivo del personal de la salud.