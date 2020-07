Prohíben alquilar o prestar fincas este fin de semana en Girardota, Antioquia

Para evitar que las personas aprovechen la cuarentena del puente festivo para irse de paseo, las autoridades de Girardota prohibieron el préstamo o el alquiler de fincas en cualquiera de sus modalidades en este municipio del norte del Valle de Aburrá.

Lea además: Aníbal Gaviria recibió con "estupor" la decisión de la Corte de mantenerlo preso

A diferencia del resto del Área Metropolitana, el ‘pico y cédula’ de dos dígitos sí se mantiene en esta localidad el viernes, sábado, domingo y lunes.

El pico y cédula entre el jueves 16 de julio y el lunes 20 de julio para Girardota será de la siguiente manera. pic.twitter.com/HjlWqEaqxs — Alcaldía Girardota (@alcagirardota) July 16, 2020

El alcalde de Girardota, Diego Agudelo, advirtió que impondrán fuertes multas económicas a las personas que sorprendan en las fincas de recreo y no sean los dueños. También están prohibidos los trasteos, así como la venta y el consumo de licor desde la media noche de este jueves.

"No se podrán prestar ni alquilar fincas en Girardota en ninguna de sus modalidades. No está permitido. Si llegamos a encontrar a personas en una finca donde no esté el dueño, serán les multará, tengan o no tengan música. También sancionaremos al propietario por haber permitido que estén habitantes que no son dueños de ese territorio", señaló el mandatario local.

Más información: Medellín recibió los otros 100 ventiladores que envió el Gobierno

Las personas que no usen el tapabocas en espacios públicos serán sancionadas. Está restringido el ingreso al parque principal de Girardota. El comercio puede abrir con ventas a domicilio o virtual. Los escenarios deportivos estarán cerrados. El transporte público continuará prestando servicio, tampoco se van a entregar permisos de movilidad este puente festivo.

A partir del martes 21 de julio, Girardota volverá a aplicar el pico y cédula del Área Metropolitana de dos dígitos. El municipio tiene 18 casos activos y trece recuperados, para un total de 31 confirmados de COVID-19, según cifras de la administración local.