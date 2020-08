¿Qué dice la Fuerza Aérea de la muerte de dos militares en la Feria de las Flores del 2019?

Al conmemorar el primer año de la muerte del sargento mayor, Jesús Mosquera López, y del técnico cuarto, Sebastián Gamboa, al caer de un helicóptero durante la Feria de las Flores en Medellín, la Fuerza Aérea Colombia (FAC) emitió un comunicado en el que calificó el hecho como un “lamentable accidente” y envió un mensaje de solidaridad a las familias.

"Su paso por la Fuerza Aérea Colombiana dejó una imborrable huella; fueron hombres íntegros que se vistieron de azul al servicio de la Patria, la misma que hoy, agradecida por su labor, ruega para que sus almas descansen en paz", se señaló.

La institución afirmó que desde el 11 de agosto de 2019 inició la respectiva investigación. Sin embargo, la Fiscalía, que adelanta las indagaciones penales, requirió los videos de las cámaras que estaban en los cascos de los militares fallecidos y la soga empleada ese día para sostenerlos.

Los elementos materiales probatorios se encuentran en cadena de custodia para determinar las causas de la ruptura. La Fuerza Aérea señaló que una vez se los entreguen nuevamente, podrán tener las “conclusiones finales” de lo ocurrido durante la maniobra en el aire realizada al cierre del Desfile de Silleteros.

"Los resultados de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación y su materialización en el respectivo informe pericial permitirán conocer las causas del accidente y cumplir así con el compromiso adquirido por la institución, de dar respuesta amplia y suficiente a las familias de nuestros suboficiales, a los colombianos y al personal de su Fuerza Aérea Colombiana", puntualizó.

¿Qué dice la familia?

Jesús Mosquera, padre del sargento, advirtió que hay un retraso en las investigaciones. "Yo les he hecho una serie de derechos de petición y siempre se salen por las ramas, me están diciendo que por la reserva del sumario, que me dan la impresión que quieren aplicar la lentitud parsimoniosa para que la cosa se extinga y eso no lo voy a permitir", sostuvo.

El padre de familia señaló que "para mí, personalmente, no fue un accidente porque hay una declaración fundamental que dio el comandante y dijo que la cuerda fue cortada, entonces hay que mirar quién certificó todos los elementos. La cuerda, el helicóptero y el arnés son certificados por personal capacitado".