"Yo he estado saliendo con la perrita normalmente y no me han dicho nada. Me asesoré y me dijeron que si un agente no ve le suelte la moto a la perrita como en el video, no tengo problemas", puntualizó.

El video fue grabado cuando Sebastián y Natacha se dirigían de Sabaneta, su lugar de residencia, a Medellín, donde harían una visita. La Alcaldía de Envigado anunció que en las próximas horas emitirá un pronunciamiento sobre este caso. Es importante recordar que en este municipio no hay fotomultas.