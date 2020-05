RCN Radio Antioquia se une este sábado en 12 horas por la vida

Las 14 emisoras de RCN Radio Antioquia convocan este sábado a “Un Pueblo Unido 12 horas por la vida” que busca recaudar fondos para ayudar a las poblaciones más vulnerables del departamento por la pandemia. Los recursos deben ser consignados directamente por los donantes a la Cuenta Corriente de Bancolombia Número: 77-700-000-071 de la Corporación Antioquia Presente.

Más información: Investigadores antioqueños crean robot que atiende pacientes con coronavirus

“Un Pueblo Unido 12 horas por la vida” es una actividad liderada por RCN Radio, como parte de su responsabilidad social. Los recursos recaudados serán destinados para ayudar a personas que requieren ayudas, tratamientos médicos y para el mejoramiento de la infraestructura de centros de salud, vitales para la atención de la pandemia.

🙌Cantantes, humoristas y autoridades se vinculan a #12HorasxLaVidaRCN para ayudar en la atención de la pandemia. 🤝Donaciones en la cuenta corriente de Bancolombia 77-700-000-071. 🎧Escucha la invitación de Maluma (@maluma). pic.twitter.com/su3XphOBtP — RCN Radio Medellín (@RCN990Medellin) May 1, 2020

Tendremos una nómina de humoristas, autoridades y artistas como Maluma, Jorge Celedón, Rey Ruiz, Maía, Charlie Aponte, Fanny Lu, Yeison Jiménez, Mauro Castillo, Arelys Henao, Jhon Alex Castaño, Jhonny Rivera,Roberto Antonio, entre otros.

⏰#12HorasxLaVidaRCN recauda fondos para ayudar a la población vulnerable de Antioquia por la pandemia. 🤝Donaciones en la cuenta corriente de Bancolombia 77-700-000-071. 🎤El cantante Jorge Celedón (@Jorgitoceledon) ya se unió. pic.twitter.com/kNPz7GtobO — RCN Radio Medellín (@RCN990Medellin) May 1, 2020

Habrá una transmisión al aire entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche, total o parcial, por las siguientes emisoras de la cadena en Antioquia:

La FM. 106.9 F.M. - La Mega. 92.9 F.M. - Radio Uno. 93.9 F.M.- Radio Cristal. 96.9 F.M.-Fantástica. 94.4 F.M - EL SOL. 107.9 F.M. - Radio Red. 710 am. - Radio Paisa 1.140 A.M.- Antena 2. 670 A.M. - RCN Medellín 990 A.M. - Oriente Estéreo 97.3 F.M.- RCN Rionegro. 1.380 A.M. - Radio Uno Fredonia. 91.3 F.M.- Rumba Caucasia. 91.3 F.M.