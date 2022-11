Revelan conmovedoras palabras que dijo piloto de avioneta estrellada en Medellín antes de morir

El pasado lunes 21 de noviembre, el país se conmocionó luego del fatal accidente en el que una avioneta impactó contra una vivienda en el barrio Belén Rosales, ubicado en el occidente de Medellín y a pocas cuadras del aeropuerto Olaya Herrera.

Al interior de la aeronave viajaban 8 personas entre los cuales fueron reportados como las víctimas fatales, luego de que la avioneta presentara fallas, y por más que trató el piloto vallecaucano Julián Ladino de regresarse, le fue imposible y por eso se estrelló contra la casa, donde 14 más resultaron afectadas.

Así mismo, en medio de su tristeza Yaila Hernández, pareja sentimental del piloto que perdió la vida en este trágico siniestro, recuerda con mucha nostalgia el último mensaje que le escribió a su esposo a las 10:04 de la mañana, tan solo minutos previos antes de registrarse el lamentable hecho.

En entrevista con un reconocido medio de comunicación nacional, esta mujer reveló como fueron los últimos mensajes que se envió con su novio, que fue el encargado de tripular la aeronave que tenía la matrícula HK-5121. Donde ella aprovechó un pequeño break en su trabajo para escribirle y desearle un buen viaje.

“El último mensaje se lo escribí sobre las 10 04 a.m. y le dije: ‘Dios me lo bendiga’. Lo dejé porque me había dicho que iba a hacer el despegue a las 10:03 de la mañana”, mencionó la mujer. Ante esto, Julián le había escrito “Amorcito, voy a despegar”.

Luego pasaron 47 minutos entre lo que fue el pequeño escrito y el momento en que la avioneta impactó contra la casa y que además dejó como víctimas mortales a Duvan Ovalle, Jorge Cantillo, Pedro Serna, Melissa Pérez, Nicolás Jiménez, Sergio Guevara Anthony Mosquera y Julián Ladino.

Finalmente, mencionó que tenían muchos planes como pareja, ya que para el próximo año querían conocer la nieve y por eso estaban preparando un viaje

“Estábamos locos por ir a ver la nieve y ya teníamos planes para ir a New York”, finiquitó.