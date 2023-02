Revelan lo que pasó en el bar en el que un sacerdote murió en misteriosas circunstancias

La muerte de un sacerdote de 39 años al interior de un bar en Medellín ha conmocionado a la opinión pública, dado que el religioso murió y la fiesta continuó sin que nadie hiciera nada.

El sacerdote murió en extrañas circunstancias dentro de un establecimiento comercial ‘Punto de encuentro la 70’, en la zona rosa del sector Laureles de Medellín.

Y es que el hombre, que al parecer murió después de que le dieran escopolamina, se desplomó sobre su mesa en el bar, pero la fiesta continuó, dado que todos pensaron que el sacerdote se estaba durmiendo debido a su alto grado de embriaguez.

“Él es encontrado en un establecimiento abierto al público. Aparentemente, cuando van a cerrar el establecimiento comercial, los dueños del lugar evidencian que el señor se encuentra acostado sobre la mesa y al intentar moverlo evidencian de que él había fallecido”, dijo el coronel José Miranda, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

¿Qué pasó en el bar?

El coronel explicó que inicialmente se pensó que el sacerdote había llegado solo a ver un partido de la Selección Colombia, no obstante, dio nuevos detalles señalando que esto no fue así dado que llegó a la 1 de la mañana al bar.

"El administrador del bar nos dice que él llegó en compañía de otra persona, que consumen algunas bebidas y que la persona que se encontraba con él se retira media hora después. Los hechos se presentan entre una y una y media de la mañana", agregó Miranda quien explicó que este sujeto que salió a las 2 de la mañana con las pertenencias del padre.

El misterioso hombre desapareció en medio de la fiesta y que, ahora, es buscado por las autoridades para esclarecer las causas del deceso.

¿Quién era el sacerdote?

El religioso era oriundo de Planeta Rica, Córdoba, y según conocidos era un sujeto muy carismático y querido en el barrio

Una prima del sacerdote publicó un nostálgico mensaje en sus redes sociales tras conocer la muerte de su familiar: "Parece mentira escuchar que ya no estarás más con nosotros., que ya no volveremos a escuchar tus consejos, que no habrá más de tus risas, de tus anécdotas, de tus oraciones, de ese amor tan grande que siempre tenías para darnos. Fuiste un excelente hijo, hermano, primo, nieto y sacerdote. No tengo palabras para expresar lo agradecida que estoy por todo lo que hiciste por nosotros y lo que hoy me duele tu partida", escribió Yenni Espitia.

