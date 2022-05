Robo de computadores en la Alcaldía de Medellín: Lo que se sabe hasta el momento

En las investigaciones por el robo de 15 computadores portátiles de la Secretaría de Hacienda de Medellín, las autoridades sólo pudieron ver las cámaras de seguridad del 123, porque las de la Plaza Mayor estaban tapadas con domos de la Feria de las dos Ruedas, evento que se está realizando allí desde el jueves y que culmina este domingo, según revelaron fuentes cercanas al caso.



En esas cámaras se logran ver algunos vehículos y personas, pero hasta ahora está en manos de la Sijín y la Fiscalía la investigación del robo de esas máquinas.



Por lo pronto, las autoridades confirmaron que se designó un grupo de investigadores de la policía judicial y de inteligencia para indagar el caso, teniendo en cuenta que el lugar cuenta con vigilancia privada las 24 horas.



El coronel José Galindo, comandante operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, señaló que los investigadores se desplazaron al complejo de la Plaza Mayor para recopilar la información.



"En este lugar se lograron recaudar importantes elementos materiales probatorios y evidencia física del sistema de cámaras, no solamente de la Plaza Mayor, también de la ciudad de Medellín y algunas de cámaras privadas. En este momento avanzan la investigación, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, que nos conduzca a identificar los delincuentes, a individualizarlos y capturarlos", dijo el coronel Galindo.



Las autoridades esperan que con el sistema de recompensas con el que cuenta la ciudad, que tiene un monto de 10 millones de pesos para delitos de este tipo, la comunidad denuncie y dé información que ayude a identificar a los culpables.

¿Qué información podrían tener los computadores robados?

En redes sociales, varios ciudadanos cuestionaron el robo de estos computadores luego de que el recién posesionado alcalde encargado de Medellín, Juan Camilo Restrepo, anunciara una auditoría forense a la Contraloría.

Óscar Hurtado, secretario de Hacienda de Medellín, aclaró que en los equipos no había información sensible, debido a que los procedimientos no lo permiten.

"Es importante anotar que por las políticas y procedimientos de seguridad informática de la Alcaldía la función de estos equipos no es almacenar información, sirven como herramienta para procesar la información que se almacena en los servidores. Eso garantiza que no hay pérdida de información por la unidad de contaduría de la Secretaría de Hacienda", detalló el secretario.