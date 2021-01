Sancionan a mina Quebradona por instalación de plataforma en Jericó, Antioquia

Corantioquia recibió en 2016 una queja por la posible intervención de la zona de retiro de la quebrada La Fea de Jericó, Antioquia, con la instalación de la plataforma número 10 por parte de la Mina Quebradona.

Después de cuatro años de inspección, la autoridad ambiental concluyó que la empresa tuvo responsabilidad en estos hechos.

La actividad se llevó a cabo entre el 5 y el 21 de mayo de 2011 en el predio El Chaquiro en la vereda Quebradona de Jericó, Suroeste antioqueño.

La subdirectora de Sostenibilidad y Gestión Territorial de Corantioquia, Liliana Taborda, anunció que se impuso una multa 288 millones de pesos a la empresa minera, la cual fue radicada el pasado 31 de diciembre.

"Se adelantó el respectivo proceso sancionatorio ambiental, según la ley 1333 de 2019. En donde se concluye, según los hechos que fueron investigados por todo nuestro equipo técnico y jurídico, la responsabilidad de la compañía sociedad minera Quebradona por la intervención de las zonas de retiro del afluente La Fea. Se impone una multa por un valor de 288 millones de pesos", señaló la funcionaria.

La autoridad ambiental aclaró que la sanción no es por contaminación sino por la instalación de una plataforma que no cumplió la distancia que exige la ley. La intervención no se podía hace a menos de 30 metros de ancho paralelo a las líneas de mareas máximas a cada lado de los cauces del río.

Ante esta decisión procede el recurso de reposición interpuesto por escrito en la Oficina Territorial Cartama dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de notificación. AngloGold Ashanti trabaja en la respuesta de este caso y, próximamente, hará un pronunciamiento.