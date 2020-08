Se conocen cinco nuevos miembros de la junta directiva de EPM

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, reveló en La FM los cinco nombres de los miembros principales de la junta directiva de EPM luego de una semana de que renunciaran de forma masiva ocho de los nueve miembros.

Se trata de Luis Fernando Rico Pinzón, quien fue presidente de Isagén y tiene una experiencia de 40 años en el sector eléctrico; Luis Fernando Mejía, quien hoy es director de Fedesarrollo y es reconocido como uno de los economistas más importantes del país; Omar Florez Vélez, ex alcalde de Medellín y quien en su momento fue elegido el mejor alcalde en su momento; Sandra Suárez Pérez fue ministra de Medio Ambiente y fue Alta Consejera Presidencial; y finalmente Jorge Iván Palacios, ex presidente de la Corte Constitucional.

“Con estos nombres se puede decir que EPM tiene junta, una junta de lujo”, expresó el mandatario de Medellín al destacar el nombramiento de la nueva junta.

Quintero dijo que la renuncia masiva de la junta pudo generar un pánico económico, “pero lo zanjamos rápido con el nombramiento de la junta directiva que dé tranquilidad a los mercados financieros”.

A quienes han señalado que lo hecho por el alcalde de Medellín es una jugada política o ‘politizar la empresa’, les respondió que lo que en este momento debe hacer es pensar en Medellín y Empresas Públicas de Medellín (EPM) y no meterse en esas disputas políticas con las que buscan empañar su gestión.

“Estamos en un país bastante polarizado. Salen unos y otros a tratar de tomarse esto desde el ámbito político, pero lo que hay es un proceso en el que hay que rodear a EPM (…) Yo dejo que me ataquen y no respondo porque tengo una responsabilidad más importante que tratar de salvarme a mí, tengo que pensar únicamente en Medellín y en Empresas Públicas de Medellín”, afirmó.

En la carta de renuncia, los integrantes de la junta directiva de EPM señalaron que el alcalde Daniel Quintero presentó al Concejo de Medellín el proyecto de acuerdo para ampliar el objeto social de EPM sin consultarle a la junta, como también cuestionan que no los haya tenido en cuenta para demandar a los constructores, diseñadores, interventores y aseguradores del proyecto de Hidroituango.

Quintero Calle desmintió esto y aseguró que la junta le comentó que quería cambiar el objeto social porque había sido la recomendación que les habían hecho, pero le manifestaron que no habían encontrado ambiente en el Concejo para que lo aprobaran.

“Les dije presentemos el proyecto al Concejo y comenzó la discusión en cómo hacerlo y llegamos a la conclusión que lo más importante era no presentarle al Concejo un proyecto de acuerdo listo sino pedirle facultades para que luego se hiciera estudio y se escogiera el objeto social que más le sirviera a EPM”.

Aclaró que no pidió la renuncia y que los temas pasaron como debía por la junta. “Demandar no quiere decir ganar, ni ser demandado perder, pero uno no debe quedarse quieto”, puntualizó.