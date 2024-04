Se evaluará extensión de horario a establecimientos del Parque Lleras de Medellín

Alcaldía de Medellín y comerciantes de los establecimientos que venden bebidas alcohólicas alrededor del Parque Lleras se reunieron para acordar unos compromisos que les permitan extender sus horarios más allá de la 1 de la mañana como el decreto vigente establece, así como se trabaja en un plan de recuperación de este espacio de ciudad.

Le puede interesar: Entidades turísticas y comerciales se reúnen en Medellín para hablar de rentas cortas

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, mencionó esos tres compromisos de cumplimiento inmediato.

No pueden ingresar menores, no puede haber ningún tipo de transacción frente a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en sus establecimientos. No puede haber drogas, no puede haber trata de personas. Comprométanse con la legalidad que la mayoría la cumple, y empezamos entonces a ir llegando a una normalidad horaria.