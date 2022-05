Ya se presenta desabastecimiento de gas natural en los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó, Entrerríos, Necoclí y Turbo, por la situación de orden público que se presenta en algunas zonas de Antioquia.



Además de estos, otros seis tienen riesgo de desabastecimiento de este servicio en caso de que no se normalice la situación, los cuales son Remedios, San Luis, San Juan de Urabá, Arboletes, Mutatá y San Pedro de Urabá.

EPM informó que el operativo logístico para llevar el gas natural comprimido (GNC) a los municipios se ha visto afectado, ya que por razones de seguridad del personal y de los carros que transportan el energético, no se ha podido cumplir con el abastecimiento.



"No solamente en Urabá, nosotros estamos teniendo muchos problemas para llegar a muchos municipios (...) Para que EPM decida suspender los servicios es porque de verdad las condiciones de seguridad no lo permiten. Nosotros ya tenemos vehículos que han sido objeto de ataque, tanto en EPM matriz como en Afinia", explicó Jorge Andrés Carrillo, gerente general de EPM.



La empresa indicó que, en caso de ausencia de gas, se le recomienda a la comunidad cerrar las perillas de todos los gasodomésticos, cerrar las válvulas de paso de los gasodomésticos y cerrar la válvula de corte general en el centro de medición del inmueble.

"Nosotros quisiéramos tener el acompañamiento o la seguridad por parte de las Fuerzas Militares o policiales de ir, pero entendemos que el contexto es muy complejo. Sí le pedimos entendimiento a cada uno de nuestros usuarios; pedirles también que monitoreen nuestras redes porque vamos a informar en tiempo real a dónde podemos llegar y a dónde no", agregó Carrillo.



De otra parte, para los daños y atención del servicio de energía, también por razones de seguridad para los funcionarios y contratistas, en la subregión de Urabá solo se están atendiendo las zonas urbanas; en la subregión del nordeste, excepto Guadalupe, solo las zonas urbanas, en la subregión del occidente no se están atendiendo los municipios de Cañasgordas, Buriticá, Frontino, y Giraldo y, en toda la subregión del Bajo Cauca, no hay atención hasta que se regularice el orden público.