"Sentía como puñaladas en la espalda": paciente con coronavirus en Medellín

Un saludo de mano fue el origen del contagio de un hombre de 37 años en Medellín. Los síntomas lo postraron en la cama. La conjuntivitis era tan aguda que no podía abrir los ojos y no sabía si era de día o de noche. Tampoco comía y perdió 25 kilos. Tenía dificultades para respirar. Los dolores corporales eran tan fuertes que los comparó con puñaladas.

Después de cumplir con la cuarentena, este hombre es uno de los 304 pacientes recuperados en Medellín. Vivió momentos tan difíciles, que pensó en suicidarse, al estar enfermo y solo con su perro en una casa lejos de su familia que está en Barbosa, Norte del Valle de Aburrá.

"Estaba tirado en la cama, no podía levantarme ni saber si era de día o de noche. Eran como unas puñaladas en la espalda y en los pulmones. Tenía una tos seca que no lo deja a uno ni modular. No comía. Ya empieza a surgir lo psicológico. Tuve deseos de suicidarme, de tirarme del balcón de mi edificio. Uno estar solo en un apartamento con un perro. Saber que uno es positivo y se puede morir y no poder ir donde los padres a que lo cuiden y lo ayuden", señaló.

El sobreviviente les pidió a las demás personas reducir los contactos, extremar el lavado de las manos y mantener la cuarentena. "Solo tengo que decir que esto es de contacto. Si cumplimos el aislamiento y usamos el jabón, no lo pueden adquirir tan fácil".

El hombre advirtió que los daños del coronavirus son irreparables y aunque contó con la fortuna de superar la enfermedad, una gripe puede enviarlo a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).