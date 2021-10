Sería un error no vender acciones de EPM en UNE y Telco: Alcalde de Medellín

Durante la instalación de las sesiones ordinarias, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, les dijo a los concejales que es vital aprobar el Proyecto de Acuerdo 065 que solicita la autorización para enajenar las acciones que tiene EPM en UNE y Telco.

El negocio es fundamental para culminar oportunamente las obras en Hidroituango, que requieren una inversión de 2,1 billones de pesos, y para el Plan de Inversión de la empresa hasta 2023 que tiene un costo de 11,2 billones.

Quintero Calle les pidió a los concejales dejar a un lado la polarización y estudiar la propuesta. Dijo que cumplió con su responsabilidad política de presentar el Proyecto de Acuerdo y la última palabra la tiene la corporación.

“Yo podría quedarme quieto y no hacer nada, pero sería irresponsable con el patrimonio público, yo que lo he defendido toda la vida. Podría quedarme quieto pero no lo voy a hacer. Y yo lo que les pido a ustedes, que también algún día se pararon como yo a jurar que íbamos a proteger a Medellín, es que estudien el tema con detenimiento, que dejemos la polarización afuera y que piensen en Medellín, que no por razones políticas terminemos haciéndole un favor a Millicom y les regalemos dos billones de pesos de los ciudadanos”, señaló el mandatario.

EPM ha insistido en que se está “ejecutando el cronograma de tal manera que se pueda dar el proceso de enajenación en los tiempos requeridos y así poder tener una mayor probabilidad de éxito en la venta”, debido a que los concejales ponentes aplazaron debate del Proyecto de Acuerdo para las sesiones ordinarias de octubre y noviembre.