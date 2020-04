Sí habrá Feria de Flores este año en Medellín, pese a pandemia de coronavirus

La Feria de las Flores, tradicionalmente festejada en agosto en Medellín, no se cancelará pese a la pandemia del coronavirus ni de cómo seguirá la curva de contagios con la enfermedad.

El alcalde de la capital antioqueña, Daniel Quintero, confirmó a través de su cuenta en Twitter la realización del evento y aseguró que de ninguna manera se cancelará, aunque será con algunas excepciones.

Expresó que “me acaba de preguntar mi equipo si se cancela la Feria de las Flores. He dicho: No, de ninguna manera. Quizás no sea igual, pero no nos detendremos. Estoy aquí para decirles que de esta salimos, vamos a superar esta crisis, a adaptarnos, a construir de nuevo, a salir adelante”.

Entre tanto, en redes sociales el debate se da en medio de la crisis sanitaria por el coronavirus, por lo que la mayoría de los usuarios reaccionaron en contra de esa determinación.

Se espera que en las próximas horas la administración municipal se pronuncie sobre la realización de este evento, uno de los atractivos turísticos más importantes del país y el mundo, tanto que demanda la llegada masiva de turistas.

Recordemos que hasta ahora, el Gobierno Nacional mantiene la prohibición de aglomeraciones y eventos masivos como medida para evitar la propagación del coronavirus.

¿Turnos laborales?

Para evitar concentración de personas en las calles y en el transporte público, la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y los gremios empresariales del departamento acordaron implementar tres turnos laborales diarios en la industria y en la construcción que reinician labores.

Las jornadas serán de 6 a.m. a 2 p.m.; de 8 a.m. a 4 p.m., y de 10 a.m. a 6 p.m. Se conformó además una Mesa de Seguimiento a la Reactivación que evaluará cada día cómo permanecen los espacios comunes y los medios de transporte, con el escalonamiento de los horarios laborales.

Según los resultados, se determinará si se continúa o no con la medida o si es necesario hacer algunas modificaciones para preservar la salud de todos.

Los representantes de la Andi, Fenalco, Comité Intergremial y Camacol, que participaron en el acuerdo, deberán socializarla con sus afiliados para su implementación, al igual que las medidas de bioseguridad que se deben tener en los lugares de trabajo.