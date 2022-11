Si no se enciende Hidroituango habría un racionamiento de energía en 2023

Ante la Comisión V del Senado el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, coincidieron en la necesidad de la entrada en funcionamiento de Hidroituango lo más pronto posible.

La megaobra que representaría el 17% de la carga energética para el país, mantiene en riesgo a la población aguas abajo por la presión de 30 millones de toneladas de agua que actualmente tiene el vertedero, ahí la necesidad, de poner a funcionar las dos turbinas y mínimo cuatro, para que, en el año 2023, cuando disminuyan las lluvias, se pueda revisar el estado del vertedero.

Al respecto, el alcalde de Medellín señaló que si Hidroituango no prendiera sus turbinas, el próximo año podría presentarse un racionamiento por la demanda energética del país.

“Si Hidroituango no prendiera, entonces el otro año estaríamos hablando sin ninguna duda de racionamiento porque la demanda energética del país va creciendo y la tendencia no va a variar porque nosotros lo digamos. Y no va a variar, la pregunta es cual es la energía o la forma como se produce”, dijo Quintero.

El mandatario añadió que, si se quiere hablar de reducción en los costos de energía en el país, es vital la entrada en operación de la hidroeléctrica, “primero, por la vida, nadie que defienda la vida debe decir que no se debe poner a funcionar en este momento Hidroituango. Lo segundo, por razones ambientales, en las condiciones actuales significa apagar seis centrales térmicas en el país. Además, poner a funcionar a Hidroituango significaría una baja del 5% en las tarifas de energía del país”, puntualizó.

Entre tanto, Gaviria ratificó su petición al presidente de la República, Gustavo Petro, de ampliar el plazo de entrada en funcionamiento, unas semanas más para afinar el proyecto.

"Le he pedido al gobierno el límite de entrada en funcionamiento que tiene Hidroituango para el 30 de noviembre, porque creo que están dadas las circunstancias para ampliar ese plazo, que además la misma EPM lo ha mencionado, no tiene que ser una ampliación de plazo de varios meses, sino que fundamentalmente son unos días, unas semanas más para afinar todo con el fin de tener una mayor seguridad en la entrada de funcionamiento y en la disminución del riesgo sobre las comunidades”, sostuvo el mandatario.

El mandatario seccional agregó que desmontar este megaproyecto en el que se han invertido cerca de 20 billones de pesos, demoraría más de diez años.

Mientras que Quintero aseguró que EPM ha sido víctima de pérdidas por hasta $10 billones de los cuales resta recuperar cinco.