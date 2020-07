"Siempre nos hemos anticipado frente a la pandemia": alcalde de Medellín por médicos cubanos

El funcionario sostuvo que aunque comparte que por ahora no se requiere en Colombia apoyo de intensivistas extranjeros, Medellín ha sido una ciudad que siempre se ha anticipado a los peores escenarios durante la atención de la actual emergencia sanitaria.

“Y no quiero llamar al drama o llamar al miedo, ya que incluso la carta (de solicitud a Cuba) no la filtramos nosotros. Yo he hecho una cantidad de tareas que ustedes no se imaginan preparando cosas que eventualmente nunca pasaron, pero que si hubieran pasado estuviéramos listos”, dijo Quintero.

De igual forma, señaló que este tipo de solicitudes también fueron realizadas por parte de la Alcaldía de Medellín a los gobiernos de otros países como Francia, España y Alemania.

“Nosotros no solo le pedimos al Gobierno Cubano que nos ayude con médicos... A Estados Unidos le solicitamos vacunas que nos permitieran ser parte de los países en los que prueban vacunas”, indicó Quintero.

El alcalde de Medellín informó que desde Emiratos Árabes le enviaron a Medellín cien mil pruebas y agregó que en estos momentos en Buenaventura hay un contendor con equipamiento médico traído de Corea del Sur.

“Realmente lo que tenemos aquí es una administración que se anticipa, que usa todas las herramientas disponibles y que reconoce que somos una sola humanidad. Este virus no lo podemos dejar ideologizar y si hay quien salve una vida, bienvenido”, afirmó.

El alcalde de Medellín reportó que este domingo llegó a la ciudad Carlos Alviar, un intensivista antioqueño que llevaba trece años prestando sus servicios en Nueva York (Estados Unidos) y el objetivo es seguir trayendo otros médicos colombianos que hoy se encuentran en el exterior.