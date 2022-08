Siete empresas siguen en la puja por la licitación para construir segunda etapa de Hidroituango

De 10 empresas que habían adquirido el derecho de participación en la licitación para construir la segunda etapa de Hidroituango, siete continúan en la puja, luego de que tres no cumplieran con la visita al proyecto, un requisito obligatorio.

Jorge Andrés Carillo, gerente de Empresas Públicas de Medellín, señaló que se desconocen las razones por las cuales estas empresas no se presentaron, pero que esto ocurre en procesos de licitación porque al revisar detalladamente los términos de referencia, se dan cuenta que no cumplen con los indicadores financieros, les falta algo de experiencia o que no pudieron llegar a la visita por razones logísticas.



No obstante, se mostró optimista con este proceso de licitación, cuya fecha de recepción de propuestas quedó para el 14 de octubre. "Va a haber pluralidad de oferentes y eso ocasionó que moviéramos la fecha hasta allá, para dar todas las respuestas", agregó.



El gerente de EPM aclaró que, aunque este proceso de licitación ha sufrido ya tres prórrogas, esto no afecta la entrada en operación del proyecto para el próximo 15 de octubre, teniendo en cuenta que la entrega de propuestas es única y exclusivamente para la construcción de la etapa 2, eso quiere decir de la unidad 5 a la 8.

Agregó que el grupo de contratistas actual tiene la responsabilidad de hacer las obras civiles y de montaje de las unidades 1 y 2. Lo pendiente ahora es la construcción de las unidades 3 y 4, pero la empresa está evaluando alternativas como darle continuidad al contrato actual y explorar qué otro grupo de contratistas que ya tenga actividades en el proyecto puede hacer esas obras civiles, aspecto que definirá en los próximos 15 días.



Cabe recordar, que por el éxito de las pruebas en seco en Hidroituango finalizando el mes de julio, EPM había anunciado que el megaproyecto empezará a generar energía este 15 y 20 de octubre (con las turbinas uno y dos), respectivamente.

Con estas fechas, el megaproyecto empezaría 41 días antes de que venza el plazo final ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas para evitar una multa millonaria.